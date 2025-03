Un uomo e una donna, rispettivamente di 42 e 56 anni, utilizzavano il loro appartamento a Cagliari per gestire una fiorente attività di spaccio. Nella giornata di ieri, però, i Falchi della Squadra Mobile li hanno tratti in arresto.

L’operazione è scattata nel corso di un mirato sevizio antidroga, finalizzato ad arginare il dilagante mercato dello spaccio in città. Infatti, dopo diversi servizi di appostamento, durante i quali hanno rilevato movimenti sospetti, gli agenti sono entrati in azione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 50 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana, tutto il necessario per il confezionamento in dosi, una consistente somma di denaro e un taccuino sul quale avevano annotato la contabilità della loro attività di cessione delle sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti gli indagati sono stati arrestati e condotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.