Cagliari, stop ai mastelli agganciati in via San Lucifero: “Costretti a portarli lontano e faticare il triplo”

Il camion dei rifiuti non riesce più a passare e allora bisogna spostare i mastellini in un’altra strada. Dalla parte alta di via San Lucifero a via Eleonora D’Arborea a Cagliari, per la precisione. Una novità che fa infuriare i residenti, costretti a vere e proprie maratone con i bidoni stracolmi e pesanti: “Non possiamo più tenerli sotto casa, ma lasciarli all’angolo della via sino a quando non li svuotano”, dice Irene Tosi. “Cammino aiutata con un bastone perché devo subire un intervento, la strada e piena di buche e nessuno, qui, è un mulo. Inoltre, il vetro viene ritirato a metà mattina e chi lavora e torna la sera rischia di trovarsi la multa o il mastello sfasciato. Dalla De Vizia nessuna risposta alle nostre lamentele, nessuno sa come aiutarci”.

Lamentele feroci anche da Barbara F.: “Abbiamo speso dieci euro per i ganci per non farli volare, l’ultima Tari è stata di 350 euro e mi pento malamente di non avere pagato solo la prima rata, visto che sarò costretta a farmi tante discese all’alba con i mastelli carichi di spazzatura, e ho seri problemi alla schiena e alle ginocchia”.