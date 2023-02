Cagliari, sigilli della Procura all’ex Alfieri di via della Pineta: stop al palazzo di 6 piani

A Cagliari scattano i sigilli nell’ex Alfieri di via della Pineta. Gli uomini della sezione di polizia giudiziaria del corpo forestale e di vigilanza ambientale sono intervenuti su ordine della Procura della Repubblica. Chi ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo è la pm Rossella Spano. Sotto chiave sia tutto il cantiere dove è già in fase di costruzione un palazzo di sei piani, stando a quanto trapela troppo alto rispetto al progetto iniziale, sia l’ormai ex foyer del cine-teatro, dove è prevista la realizzazione di una struttura commerciale, quasi sicuramente un supermercato, e tanti parcheggi interrati. L’ipotesi di reato sarebbe quella di abuso edilizio: nel mirino c’è il nuovo palazzo. La concessione edilizia risale ai primi mesi del 2020, ad ottenerla è stata la Residenza via della Pineta srl di Giampiero Caria.

Stando a quanto trapela, un gruppo di abitanti di una delle palazzine che affaccia sul cantiere ha contestato la grandezza e li spazio totale occupato dal palazzo, facendo vari esposti e ricorsi, bocciati negli anni, e come ultimo atto una denuncia alla Procura a fine 2021. La stessa Procura che ha deciso di sigillare tutto il complesso edilizio. Per conto della srl di Caria, che è anche a capo della Immobiliare Turrinoa, parla il legale Salvatore Casula: “Non abbiamo ancora visto le carte con le motivazioni del provvedimento adottato dal pm”, spiega a Casteddu Online. “Vogliamo naturalmente visionare tutti i documenti prima di decidere quali passi compiere”.