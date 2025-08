Chia, 17enne aggredito dal branco senza motivo: ha riportato gravi lesioni irreversibili. Ora “è fuori pericolo” assicura la famiglia che lancia un appello: “Chiedo a chiunque fosse stato presente, avesse visto qualcosa, o anche solo sentito voci, di mettersi in contatto in privato. Ogni dettaglio può essere fondamentale per identificare i responsabili”.

È accaduto intorno alle 2 del mattino di domenica scorsa, “dopo la chiusura dell’evento al Club Nautico Chia, si è verificata un’aggressione violenta ai danni di un ragazzo minorenne di 17 anni.

Tre individui lo hanno aggredito senza alcuna giustificazione, causandogli danni fisici rilevanti e irreversibili”.

Un ennesimo episodio di violenza ai danni di un giovanissimo: sempre più spesso, purtroppo, la cronaca riporta aggressioni immotivate e feroci tra gruppi di ragazzi o, come in questo caso, ai danni di uno solo preso di mira dal branco.