Cagliari, ampliamento dello stadio: il via libera del Comune arriva in extremis

Stadio, domani il via libera del Comune. Giunta, poi commissione comunale Lavori pubblici e consiglio comunale. Tutto in 24 ore. Questo l’iter per l’ok alla delibera che confermerà l’interesse pubblico per l’ingrandimento del nuovo stadio che nascerà sulle ceneri del vecchio Sant’Elia. Il via libera della consiliatura arriverà in extremis, dopo aver atteso a lungo, i pareri di tutti gli altri enti coinvolti nella procedura.

Il progetto presentato nel 2015 non esiste più. L’aumento della capienza dello stadio da 21 mila a 25 mila e 200 spettatori, con possibilità di espansione a 30 mila spettatori ha comportato la modifica a livello architettonico dell’impianto, la cui altezza massima passerà dai 22 metri precedenti ai 28, 55 metri.

Le superfici relative alla struttura commerciale rimangono invariate rispetto allo studio precedente (ovvero pari a 14 mila 741,20 metri quadrati di superficie commerciale utile complessiva). La differenza sostanziale sta nella eliminazione del podio commerciale previsto dallo studio di fattibilità approvato nel 2015, che verrà sostituito con un edificio con sviluppo esterno allo stadio, sul lato est dello stesso, la cui copertura verde sarà destinata a parco urbano attrezzato con aree gioco/sport pubbliche.

ll nuovo progetto prevede inoltre la presenza di una struttura ricettiva/direzionale, che non sarà più una piccola foresteria all’interno dello stadio stesso, ma funzionerà in maniera autonoma e sarà posizionata nel margine sud-occidentale dello stadio.

La superficie sarà pari a 8 mila metri quadrati che, nelle intenzioni del Cagliari, verranno realizzali al rustico, riservandosi di procedere al completamento della nuova struttura in un secondo momento.