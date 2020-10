Cagliari, sta meglio il carabiniere aggredito a calci in faccia: “Nessun danno cerebrale”

Sta meglio e sembra essere fuori pericolo il carabiniere aggredito a calci in faccia, ieri notte, da un 48enne pregiudicato in via Santa Gilla a Cagliari. Il militare ha perso molto sangue, ed è stato subito trasportato all’ospedale Brotzu. I medici dell’ospedale più grande della Sardegna l’hanno sottoposto ad una Tac: “L’esito è stato favorevole, nessuna conseguenza cerebrale”, come spiegano le stesse Forze dell’ordine. E, nei lunghi minuti di furia e violenza, è rimasto ferito anche un altro carabiniere, poi ricoverato all’ospedale Marino. Per lui è stata riscontrata una “frattura del secondo dito della mano sinistra con sospetta lesione tendinea”. La prognosi? “Trenta giorni”.

L’aggressore, bloccato mentre si trovava con una prostituta, è finito ai domiciliari.