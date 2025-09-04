Sedie di plastica, vestiti appesi e altri oggetti di varia natura ammassati sotto il ponte. È l’accampamento che da mesi resiste tra viale Ciusa e via dei Carroz, appena sotto l’asse mediano, una zona sempre più segnata dal degrado e al centro dell’indignazione dei residenti. “Sta iniziando a diventare una barraccopoli, la situazione va avanti da un anno, con tanti rischi”, racconta un abitante della zona, che teme soprattutto la possibilità di un incendio: “Con tutta questa vegetazione attorno, se dovesse scoppiare un rogo può succedere un disastro, ci sono diverse attività commerciali intorno”. Oltre al problema della sicurezza, c’è anche quello del decoro: il bivacco sorge a due passi dalla carreggiata, in una strada dove quotidianamente transitano migliaia di automobilisti. La richiesta è chiara: “Serve un intervento immediato delle autorità prima che la situazione peggiori ulteriormente”.