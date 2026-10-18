Cartoni di pizza, avanzi di cibo abbandonati, bottiglie vuote lasciate sulle panchine. Sono immagini di degrado e inciviltà quelle di Via Pesaro a Cagliari, in cui il weekend si trasforma nel momento di massimo disagio soprattutto per i cittadini, costretti ad affrontare l’insonnia a causa di urla fino a notte fonda e, il giorno dopo, un’invasione di rifiuti che campeggiano ovunque.

“Questo è il risultato di quanto accade quasi ogni venerdì e sabato notte nella piazzetta di via Pesaro a Cagliari oltre senza agli schiamazzi che perdurano fino a notte inoltrata”, racconta un residente a Casteddu Online. “Qualcuno puo’ gararantire ai residenti il riposo notturno e il decoro?”. Un appello che, si augura, non resti inascoltato.