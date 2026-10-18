Carbonia, controlli a tappeto dei carabinieri: col braccialetto elettronico sorpreso a importunare l’ex compagna. Varie operazioni nel sabato notte: i carabinieri dopo un inseguimento hanno anche tolto la patente a un conducente ubriaco che non si è fermato al posto di blòcco.

A Carbonia e nei comuni limitrofi, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguito mirati controlli alla circolazione stradale e interventi per reati contro la persona:

• infrangimento dell’ “Alt” e guida in stato di ebbrezza: un giovane è stato segnalato per fuga a seguito di intimazione all’ “alt” con pericolo per la pubblica incolumità e guida sotto l’effetto dell’alcol; il conducente, fermato dopo un inseguimento in centro città, è stato sanzionato, tra l’altro, con l’immediato ritiro del documento di guida.

• guida con patente revocata: un uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura senza essere in possesso della patente poiché revocata. Il veicolo condotto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

• violazione dei provvedimenti dell’A.G. e atti persecutori: a seguito dell’allarme generato dai dispositivi di controllo a distanza (braccialetto elettronico) un giovane è stato sorpreso mentre importunava l’ex compagna.