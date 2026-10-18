Samassi, perde il controllo della moto e finisce a terra: pauroso incidente alle porte del paese, il centauro è stato trasportato in ospedale. Salvato dall’andatura moderata e dal casco, la sua moto ha terminato la corsa incastrandosi sotto il guardrail.

È accaduto lungo la ss 196 verso le 17,30, un uomo era a bordo della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Numerose ferite agli arti inferiori e nel torace hanno richiesto l’intervento del 118, allertato dagli automobilisti di passaggio che hanno prestato i primi soccorsi al ferito.

Il centauro procedeva a una velocità moderata e aveva regolarmente il casco, due fattori fondamentali che hanno scongiurato conseguenze ben peggiori. La moto è rimasta incastrata sotto il guardrail mentre l’uomo, per fortuna, è caduto sull’asfalto senza impattare contro la barriera di protezione.