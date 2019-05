Cagliari, spesa speciale al mercato per Elisabetta Canalis: “Ha comprato due belle bistecche”

Elisabetta Canalis che fa la spesa al mercato civico di San Benedetto, la foto diventa virale sui social. La bellissima e bravissima showgirl sarda 40enne è arrivata di buon ora tra i box della carne, e i macellai l’hanno subito riconosciuta. Eccola, mentre sorride felice insieme a Tony Scaramuccia: “È venuta da me e ha comprato due belle bistecche di scottona, dicendomi che le deve mangiare insieme al fratello. Non si è negata per quattro chiacchiere e una fotografia, e ha detto che i nostri prodotti sono i migliori del mondo”. La Canalis ha poi scambiato qualche chiacchiera con altri boxisti, prima di andare via. Uno spot “gratuito” per i commercianti del mercato civico, quello della visita a sorpresa della showgirl.