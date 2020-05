Cagliari, spazzatura ovunque a Sant’Elia: l’ecocentro non ferma le discariche

L’Ecocentro non ferma le discariche a Sant’Elia. Due giorni fa l’ultimo intervento dell’ufficio Igiene del suolo con la bonifica della grande discarica abusiva di via Vasco de Gama. Ma i cumuli di spazzatura nel rione sono ancora tanti: sacchetti davanti al Lazzaretto, in via Schiavazzi e nella salita che dal borgo vecchio porta al Forte Sant’Ignazio lungo la strada tra via Manurita e via Fasano.

“Nonostante l’Ecocentro di Sant’Elia, anche se chiuso temporaneamente per l’emergenza covid, continuino a crescere i rifiuti nel rione”, dichiara Marcello Polastri, presidente della commissione comunale Sicurezza, “serve uno sforzo e una decisione ferrea per risolvere il problema alla radice”.

Polastri ha scritto all’assessore all’Igiene del suolo Guarracino per chiedere per via Vasco de Gama un cartello con scritta divieto di discarica e uno che indichi come la zona sia videosorvegliata, le telecamere e attività di sensibilizzazione. Guarracino ha risposto promettendo ulteriore impegno nella lotta al fenomeno delle discariche abusive.