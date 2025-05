Cagliari, sparito misteriosamente un cestino per i rifiuti. La segnalazione arriva da Massimo, un cittadino indignato, che denuncia la rimozione del contenitore fissato a un palo in via Vesalio. “Cagliari città pulita? Come facciamo noi cittadini, se vengono eliminati i cestini?”, si domanda. “Il cestino è stato rimosso senza nessun preavviso o valido motivo da circa due mesi”. Un gesto, a suo dire, privo di fondamento e che solleva forti interrogativi sulla gestione dei rifiuti urbani. “Si chiede a noi cittadini di mantenere la città pulita, ma si eliminano i cestini?”, insiste Massimo. In una città dove la corretta gestione dei rifiuti è già una sfida quotidiana, la scomparsa di elementi essenziali come i cestini rischia di aggravare ulteriormente la situazione.