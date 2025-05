Sarà una lunga estate estate per i Cagliaritani, che potrebbe durare addirittura 5 mesi.

I primi segnali di caldo estremo sono già arrivati con la prima settimana di Maggio quando le temperature hanno sfiorato i trenta gradi.

La prospettiva di una lunga estate non è una semplice previsione ma ormai una tendenza che viene confermata anno dopo anno.

Fino a qualche tempo fa, la seconda parte di Luglio rappresentava il picco delle ondate di calore e Ferragosto era percepito come la fine dell’estate più torrida. Tuttavia, negli ultimi anni la situazione è cambiata e dopo il 15 Agosto il caldo non solo persiste, ma spesso intensifica la propria morsa. Settembre si rivela ormai spesso un mese insidioso per il meteo, capace di sorprendere con temperature eccezionalmente alte che prolungano l’estate fino a ottobre inoltrato. Un esempio concreto risale ad un paio d’anni fa quando nel 2023 le temperature raggiunsero valori record.

Se da una parte questo permette una stagione turistica piu lunga, non pochi sono i disagi per i cittadini, per chi lavora all’aperto, gli anziani e per chi non può permettersi case ben isolate e refrigerate. Tra questi anche gli studenti universitari fuorisede che restano in città sino a luglio inoltrato per via della sessione estiva e che spesso vivono in abitazioni prive di condizionatori o altri sistemi di raffreddamento.