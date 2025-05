Un episodio sconcertante ha colpito il giardino antistante la scuola primaria di via Flavio Gioia, nel quartiere CEP. Nella notte tra sabato e domenica, sono misteriosamente sparite due altalene installate nell’area verde frequentata quotidianamente dagli alunni. A segnalare l’accaduto è una madre, Silvia B., che denuncia l’anomalia: “Qualcuno, all’insaputa del comune, ha prelevato ben due strutture con altalene in perfetto stato, lasciando i piedi in ferro che reggevano le strutture nel suolo”. Oltre al gesto, che ha privato i bambini di un’importante occasione di svago, preoccupano le conseguenze legate alla sicurezza. I sostegni metallici rimasti conficcati nel terreno rappresentano infatti un potenziale pericolo. “I genitori hanno avvisato il comune lunedì ma nessuno si è premurato di togliere questi pericolosi supporti in ferro. Oltre al furto a danno dei bambini il totale abbandono dell’area a cui accedono i bambini di 6 classi, dalla prima alla quinta”, conclude Silvia B. I genitori chiedono ora un intervento tempestivo per rimuovere i resti delle strutture e ripristinare un’area giochi sicura e accessibile.