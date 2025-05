Appuntamento a scuola e poi via con il bus sino a Sestu. Erano 43 gli studenti quartesi della Scuola primaria di via Beethoven che oggi si sono trasformati in piccoli ‘ispettori’ e poi anche

apprendisti chef. Con i rispettivi maestri, le classi 3G e 3H sono arrivate di primo mattino nel Centro cottura gestito da Compass assieme a Catering più per l’erogazione della mensa scolastica

quartese, accolti dai responsabili aziendali, nonché dall’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia

Carta e dalla Direttrice di esecuzione del contratto, la dietista e nutrizionista Emanuela Spiga. Una piccola merenda all’accoglienza e poi la suddivisione in due gruppi che si sono alternati per poter

completare entro la mattina il programma studiato.

Una parte dell’iniziativa si incentrava infatti sulla visita delle cucine, con relativa spiegazione di come avviene la preparazione del pasto quotidianamente consumato a scuola. Alla

presenza degli Chef e del responsabile di Qualità dell’azienda, nonché dei fornitori, l’iniziativa ha permesso una spiegazione didattica delle varie procedure, con un approfondimento sui prodotti

utilizzati prima, e sulla lavorazione vera e propria nelle cucine poi, per concludersi con i processi per il confezionamento e la spedizione nei vari plessi.

E poi il laboratorio vero e proprio. Con i bambini protagonisti nella preparazione delle polpette, sia di verdure che di carne. Un’occasione per imparare qualche trucchetto della cucina e

anche per prendere coscienza della quotidiana cura necessaria nella preparazione dei pasti, quelli

che si consumano in famiglia così come quelli che, circa duemila, sono destinati al pranzo degli alunni frequentanti gli istituti scolastici di Quartu.

“Dopo l’introduzione con le lezioni di teoria tenutesi nelle scuole, proseguiamo questo percorso di educazione alimentare con una prova pratica – il commento dell’Assessora alla

Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Un’occasione per conoscere meglio i cibi che mangiamo quotidianamente, con un laboratorio che intende essere per i bimbi anche un momento di

divertimento. L’apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari è importante nel

percorso di crescita dei nostri giovani. Con questo progetto la ristorazione scolastica ne diventa

parte attiva, portando un contributo in termini di promozione della salute”.

