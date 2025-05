Durante un controllo di routine in Piazza del Carmine, il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari ha sequestrato 170 compresse del farmaco Lyrica, contenente pregabalin, sostanza spesso usata come “droga da strada”.

Gli agenti hanno fermato per un controllo un cittadino tunisino di 38 anni a bordo di un monopattino, il cui comportamento nervoso ha insospettito gli operatori. Approfondendo gli accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso di 13 blister del farmaco, contenenti 170 compresse, oltre a carte di pagamento e tessere sanitarie intestate ad altri individui.

Il pregabalin, sebbene regolarmente impiegato nel trattamento dell’epilessia, del dolore neuropatico e dei disturbi d’ansia, è sempre più diffuso tra i giovani come sostanza psicoattiva illegale. Il suo uso improprio è oggetto di allarme in diversi paesi europei e ora anche in Italia, come conferma il sequestro avvenuto a Cagliari. Non avendo con se il permesso di soggiorno e incapace di giustificare il possesso dei farmaci e dei documenti, l’uomo è stato condotto presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per l’identificazione. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Proseguono le indagini per risalire alla provenienza del farmaco, il quale, sebbene possa essere reperito solo dietro prescrizione medica, è oggetto di segnalazione di uso improprio, abuso e dipendenza da parte dell’AIFA. Il farmaco infatti potrebbe essere ottenuto attraverso furti di medicinali, l’utilizzo di ricette false, ricettari rubati o attraverso canali quali il dark web.