Cagliari, sotto choc una donna scippata in piazza del Carmine: gigantesca caccia all’uomo alla Marina, si cerca un algerino. I carabinieri stanno cercando lo scippatore ovunque, anche dentro i ristoranti della Marina: si tratterebbe secondo la descrizione di un africano, maglietta bianca e bermuda. Scippata una donna di 46 anni, nel centro storico dove secondo il sindaco Zedda non esiste un’allarme sicurezza. E invece continuano gli episodi di criminalità anche in pieno giorno, soprattutto in quella piazza del Carmine avamposto della droga e della delinquenza. I carabinieri stanno setacciando tutta la zona dopo lo scippo della donna avvenuto all’ora di pranzo.