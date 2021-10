Cagliari, sospiro di sollievo: è fuori pericolo la 22enne falciata da un’auto

Non è più in gravissime condizioni la studentessa ventiduenne travolta sulle strisce pedonali di via Campania a Cagliari dalla Lancia guidata da un anziano. L’impatto fortissimo ha fatto volare la giovane per diversi metri, i soccorritori del 118 l’avevano portata a sirene spiegate al Brotzu. Lì, nel reparto di Chirurgia d’urgenza, i medici, dopo alcune ore, hanno sciolto la prognosi: la giovane dovrà restare all’ospedale per almeno dieci giorni. C’è quindi, fortunatamente, un lieto fine. Resta comunque altissima l’attenzione legata alla sicurezza in una strada, via Campania, ormai giudicata da tutti “maledetta” per i troppi incidenti che si verificano ogni anno.