Cagliari, l’sos di Rosangela: “Non vedo mio papà da 7 anni, vorrei tanto abbracciarlo”

Rosangela Farci ha 32 anni e, a Radio Casteddu, racconta: "Sto male, ho una pancreatite cronica da tanti anni, lui è a Venezia, lontano da me. Spero che torni a farsi vivo, sono la sua unica figlia".

“È da 7 anni che non vedo mio padre che è partito quando ero molto piccola, è andato a Venezia e non lo sento e non lo vedo esattamente da 7 anni.

Vorrei tanto che lui si mettesse in contatto con me perché purtroppo non sto vivendo un bellissimo periodo e non per via del covid ma per il mio stato di salute: ho una pancreatite cronica dall’età di 13 anni in seguito a un vaccino e chiedo a mio padre di avere un po’ di comprensione, di mettere da parte i nostri desideri e lo vorrei più partecipe e vicino. lo vorrei tanto abbracciarlo perché mi manca tantissimo, questa è la verità.

Io sono la sua unica figlia.

Sono una assistente geriatrica ma, per il momento, per i problemi di salute che ho lavoricchio e basta. Adesso sono ferma perché devo subire degli interventi: ho mia mamma e mia nonna vicine a me ma vorrei anche la figura paterna”.

