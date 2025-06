Un intervento lampo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari ha portato all’arresto in flagranza di un quarantasettenne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava di svaligiare un appartamento in ristrutturazione in pieno centro.

L’allarme è arrivato in maniera decisamente insolita: il proprietario dell’immobile, in vacanza a New York, ha ricevuto sul cellulare la notifica di movimento dal sistema di videosorveglianza wireless installato nell’abitazione. Collegatosi alle telecamere, ha notato in diretta un intruso intento a rovistare tra i materiali da cantiere e, senza perdere tempo, si è messo in contatto con il Comando Provinciale di Cagliari spiegando cosa stesse accadendo nell’appartamento.

Grazie alle indicazioni dettagliate, la pattuglia del Radiomobile è giunta sul posto in pochi minuti, ha bloccato le vie di fuga e ha sorpreso l’uomo all’interno dei locali, ancora intento a fare incetta di materiali.

Il proprietario, dall’altra parte del Mondo, ha assistito in diretta all’operazione dei Carabinieri confermando in tempo reale la natura non autorizzata dell’accesso. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato accompagnato in caserma in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.