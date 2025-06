Tragedia la notte scorsa in una palazzina di viale Abruzzi a Milano. Una donna brasiliana di 48 anni, Sueli Leal Barbosa, si è lanciata dal quinto piano della sua abitazione dopo che era divampato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, mentre la 48enne è deceduta poco dopo in ospedale. Altre due persone sono state ricoverate ma non sono in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione, sembra che la donna fosse sola al momento del rogo e che il convivente, un 45enne brasiliano, si trovasse in un bar in piazzale Loreto. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una lite fra i due, ma tutto è ancora al vaglio degli investigatori. La porta dell’abitazione risulterebbe chiusa dall’esterno. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte anche per la messa in sicurezza della palazzina e per individuare le cause dell’incendio.