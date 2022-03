Cagliari, sorpreso dai carabinieri mentre guida ubriaco: denunciato

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 51enne del luogo, già gravato da precedenti denunce. L’uomo, attorno alle 3 di stanotte, in piazza San Rocco, controllato da militari mentre si trovava alla guida della propria Ford Fiesta e sottoposto ad esame etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,28 grammi per litro al primo accertamento ed anche al secondo. La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.