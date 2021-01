Cagliari, sorpresa a Capodanno: decine di sacchi pieni di rifiuti non ritirati

La sorpresa di Capodanno per molti cagliaritani? I sacchi di spazzatura ricolmi di rifiuti non ritirati dalla ditta incaricata. Il motivo? “Conferimento non conforme”, così si legge nei bigliettini lasciati appiccicati dagli addetti del porta a porta. E, in vari casi, è ancora possibile notare, accanto, i mastelli grigi del secco, tutti svuotati. Con le nuove regole del Comune, infatti, i sacchi possono essere ritirati solo se sono dentro i mastelli. Quelli piccoli, però. E, anche se in più di un caso si può trattare di spazzatura che non rientra nel settore del “secco”, sembra chiaro che in tanti non sono riusciti a far stare il secco dentro i bidoncini. Risultato? Tanti sacchi abbandonati da San Benedetto sino a via Roma. E quasi tutti trasparenti: dentro si possono scorgere anche piatti di plastica o carta. La domanda, adesso, è una: chi passerà a ritirare i rifiuti?