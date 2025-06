Un problema che, secondo il consigliere, va ben oltre la maleducazione dei singoli. Secchi sottolinea infatti la necessità urgente di controlli più efficaci e costanti, al fine di prevenire situazioni di degrado come questa. Un richiamo che si fa ancora più pressante in vista della stagione estiva, con l’arrivo di migliaia di visitatori attesi in città. Un allarme che riaccende i riflettori su una questione annosa: la gestione del decoro urbano nei quartieri storici, spesso lasciata all’intervento straordinario più che a un piano strutturale.

Tra i vicoli che collegano il cuore della Marina alle vie dello shopping, turisti e cittadini si trovano costretti a camminare tra rifiuti e sporcizia. A denunciarlo è il consigliere comunale di opposizione Ferdinando Secchi, che sui social ha diffuso un video eloquente sulle condizioni di vico Manno, uno dei passaggi più frequentati del centro storico. Il vicoletto, che collega direttamente la Marina alla centralissima via Manno, è un punto di passaggio quotidiano, eppure appare trascurato, tra scarsa igiene e segnali evidenti di inciviltà urbana.