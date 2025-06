Qualcosa si muove, finalmente, a tre mesi dalla chiusura del mercato di San Benedetto. Mentre si attende l’approvazione definitiva del progetto esecutivo per la riqualificazione dello storico edificio, alcuni lavori preliminari hanno già preso il via: un segnale concreto che il cronoprogramma sarà rispettato, come assicura l’assessore ai Lavori Pubblici Yuri Marcialis.

“Il procedimento di validazione del progetto esecutivo è in fase di chiusura,” spiega l’assessore. “La verifica tecnica degli elaborati progettuali ha evidenziato alcune criticità, com’è normale che sia per un’opera di questa portata. Ma proprio per non rallentare l’iter, sono già partite alcune lavorazioni coerenti con il progetto approvato.”

All’esterno della struttura, ad esempio, Enel ha già predisposto le cabine elettriche necessarie per il futuro funzionamento del mercato. All’interno, invece, è in corso la rimozione delle ceramiche artistiche, che verranno poi riposizionate nel nuovo edificio, a tutela del patrimonio artistico e identitario del mercato.

“Non ci sono intoppi – assicura Marcialis – Quello in corso è un normale iter di verifica tecnica. Siamo in attesa della risposta finale dei verificatori esterni, ma i tempi previsti per l’avvio del cantiere vero e proprio verranno rispettati.”