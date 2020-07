Cagliari, bonifiche in via Val Venosta: via il tappeto di siringhe dal cortile della scuola

Si sono concluse le oggi le operazioni di bonifica nel grande cortile scolastico di via Val Venosta a Cagliari. “I terreni della vecchia scuola sono stati ripuliti dopo anni di abbandono, in questi giorni” afferma su Facebook il presidente della Commissione patrimonio del Comune di Cagliari, Marcello Polastri che nei giorni scorsi ha rivolto un appello, con i colleghi Consiglieri comunali Loredana Lai e Alessandro Fadda (Psd’Az), al Comune di Cagliari.

“Grazie all’ intervento degli Assessori Spano, Deidda e Guarracino, rispettivamente al Patrimonio, Lavori pubblici e Igiene del suolo, ora non c’è più il rischio di inciampare su rifiuti e siringhe anche perché – conclude il consigliere di Sardegna Forte – e non solo è stato portato via un fitto e pericoloso tappeto di siringhe bensì, da oggi, un cancello nuovo di zecca occupa l’ex varco d’ingresso che è rimasto fin troppo aperto”. Per evitare un continuo via vai di anonimi”, infatti, il Comune ha posizionato una robusta chiusura metallica che, si auspica, “sia una soluzione-tampone duratura nel tempo”.