Cagliari, si svolgerà in piazza Yenne la manifestazione contro la violenza sugli animali, il 29 marzo, alle 15,30. Organizzata dall’attivista nazionale Enrico Rizzi, verrà messa in atto una campagna di sensibilizzazione verso il benessere animale. “Gli animali vanno rispettati, non utilizzati come merce al servizio dell’uomo che si diverte anche a seviziarli”.

“Davanti agli ultimi casi di violenza sugli animali avvenuti in Sardegna, abbiamo il dovere di intervenire”: con queste parole Rizzi annuncia i dettagli della manifestazione che si svolgerà nel capoluogo sardo. “La società civile non può far finta di nulla, non può chiudere gli occhi davanti simili oscenità. Gatti bruciati, cani impiccati, galline decapitate nel nome delle “storiche tradizioni”. E’ arrivato il momento di dire basta. Serve un cambiamento radicale in Sardegna, così come in qualsiasi parte del nostro Paese”. Il 28 marzo Rizzi sarà ospite anche di un istituto di scuola superiore per rimarcare la necessità di un cambiamento di rotta anche tra i più giovani. “Sogno un mondo diverso, più civile e rispettoso di chi non può difendersi”.