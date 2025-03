È diventato un caso quelle delle difformità delle arterie cittadine, buche, voragini che mettono a dura prova la resistenza delle macchine e la pazienza degli automobilisti. Una problematica non nuova, da anni la sistemazione delle strade è presa in carico dal Comune che, strada dopo strada, cerca di appianare i disagi. In attesa della grande opera già annunciata che interesserà il rifacimento totale di via Cesare Cabras, la ditta Rodeco è stata chiamata in causa per guarire le ferite senza dover intervenire su tutta la strada. “Con mezzi e materiali tecnologicamente innovativi ha iniziato la copertura delle buche, con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni.

Non solo: “Inoltre, a breve, partiranno gli altri interventi sulle strade di Su Tremini, S’ecca e S’Arena, Terra e Teula, l ‘ex Campo di Aviazione e tutte le altre zone interessate dalla messa in sicurezza” ha espresso il sindaco Tomaso Locci.