Cagliari, addio a Gianfranco Pazzola, 64, deceduto in via Scano mentre era al volante della sua auto: decine di messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti, “un amico fraterno, ci mancherai”.

Forse un malore lo ha colto all’improvviso, l’uomo aveva appena imboccato la strada in direzione di via della Pineta quando il Suv ha sbandato, terminando la corsa contro uno degli alberi dello spartitraffico centrale, davanti alla chiesa di Cristo Re. Per lui si sono immediatamente attivati i soccorsi che hanno tentato di rianimarlo, senza successo.

Era originario di Sennori ma viveva a Cagliari, per tanti anni aveva giocato a basket nella squadra del Gonzaga che si allenava sul campo del Cristo Re, poco lontano da dove ieri sera Pazzola è deceduto.