Incidente questa sera in viale Monastir a Cagliari: per cause ancora da accertare, un camion si è ribaltato, rovesciandosi completamente su un lato e bloccando la carreggiata. Immediatamente sono arrivati i soccorsi: un uomo è finito in ospedale in codice rosso, mentre i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale hanno provveduto a ripristinare la circolazione stradale e indagano sulle cause dell’incidente.