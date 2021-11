Cagliari si riaccende: luci natalizie su strade, vetrine e i monumenti della città

Dopo le festività dello scorso anno trascorse nelle restrizioni la città prova a riaccendere la luce. Ripartono i mercatini, strade e vetrine saranno illuminate. E l’amministrazione è al lavoro per riproporre i festeggiamenti di Capodanno. E intanto arriva il videomapping. Gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive hanno affidato il servizio di “progettazione tecnica, allestimento ed esecuzione della realizzazione di proiezioni luminose su edifici e monumenti e di giochi di luce (videomapping), in occasione delle festività natalizie 2021”. Ad aggiudicarsi il lavoro la Plasmedia, una ditta di Foligno in Umbria. Saranno illuminati con suggestive luci natalizie i principali monumenti cittadini (bastione di Saint Remy, palazzo Bacaredda, Torre dell’Elefante. ecc).

I mercatini apriranno tra corso Vittorio Emanuele II, piazza Yenne e piazza del Carmine (c’è l’incognita green pass). Mentre saranno illuminate e animate le vie commerciali con un contributo del Comune che sarà messo anche a disposizione dell’abbellimento delle vetrine. Ci saranno anche specifiche azioni rivolte ai bambini e alla Municipalità di Pirri.