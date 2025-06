Cagliari, si masturba in mezzo alla strada guardando video porno: è accaduto ieri notte tra via San Giovanni e via Giardini. Notato da alcuni passanti, il fatto è stato segnalato pubblicamente da una donna: “State attente mi raccomando”.

Un episodio non indifferente quello avvenuto nel cuore della città, ossia di un uomo mezzo nudo in strada mentre praticava l’autoerotismo: aveva il telefono in mano non per riprendere le sue doti bensì per stimolarsi attraverso video pornografici.

Un fatto di rilievo che ha destato non poche preoccupazioni, impossibile non pensare al peggio se innanzi a lui fosse passata una donna sola in quel momento. Chi ha notato l’uomo era per fortuna in compagnia e ha raccontato pubblicamente quanto accaduto per mettere in guardia più persone possibili. Le forze dell’ordine non sono state allertate: “Ho pensato a scappare verso casa il più veloce possibile”. “Ci tengo a farvi sapere cosa mi è accaduto stasera in modo da evitare brutte sorprese a chiunque.

Tornando a casa verso mezzanotte (fortunatamente accompagnata da una coppia di amici) il nostro sguardo non ha potuto evitare di rivolgersi verso un ragazzo che con un asciugamano avvolto dalla vita in giù si stava trastullando in strada davanti alla sua (credo) porta di casa con cellulare in mano impassibile come se tutto fosse normale” scrive la donna. “Non ho più parole a riguardo ma solo schifo, state attente mi raccomando”.