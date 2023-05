Cagliari, sì ai bus notturni e nei festivi: via libera dal Comune

A Cagliari più pullman in giro la notte e nei giorni di festa. In una città dove è molto difficile, spesso, trovare un taxi disponibile, dal Comune arriva il via libera ad un emendamento presentato dal centrosinistra (primo firmatario il capogruppo del Pd, Fabrizio Marcello) col quale vengono stanziati ventimila euro per incrementare le corse dei mezzi pubblici. E non è l’unico ok incassato dall’opposizione: sì anche a 20mila euro per promuovere una campagna di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole comunali materne ed elementari, sull’importanza della visita cardiologica come mezzo di rilevazione e prevenzione delle malattie cardiologiche in età pediatrica, grazie al protocollo tra le aziende del servizio sanitario regionale, le società sportive e le associazioni per organizzare giornate dedicate allo screening negli stessi istituti scolastici.