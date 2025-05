Con l’estate ormai alle porte e le temperature in costante aumento, il Comune di Cagliari si prepara ad affrontare l’emergenza caldo con un piano di interventi mirati a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. L’iniziativa, annunciata a Casteddu Online dall’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, ricalca le linee guida già sperimentate nella scorsa stagione, rafforzandole con nuovi servizi e maggiore capillarità. Il programma, predisposto in ottemperanza alla circolare del Ministero della Salute, è rivolto in particolare a persone anziane, con disabilità, senza dimora o in generale in condizioni di fragilità. Obiettivo prioritario: prevenire i rischi sanitari legati alle ondate di calore, che nei mesi estivi possono rappresentare un grave pericolo per chi è più esposto. Tra le principali misure previste, l’estensione dell’orario di apertura delle strutture di accoglienza, che saranno accessibili già dall’ora di pranzo e fino alla mattina successiva. È inoltre previsto un aumento dei posti letto, per garantire un riparo sicuro a un maggior numero di persone in stato di grave emarginazione o senza fissa dimora. Per evitare che le persone fragili debbano uscire durante le ore più calde indicate dal Ministero tra le 11 e le 18 – il piano comprende anche servizi di consegna a domicilio di beni di prima necessità, farmaci e documenti sanitari come le ricette mediche. Ai cittadini sarà raccomandato di restare in casa nelle fasce orarie considerate più rischiose per la salute. Accanto agli interventi sul territorio, sarà attivato uno sportello telefonico d’ascolto, dedicato a chi si trova in condizioni di vulnerabilità e ha bisogno di supporto, orientamento o semplicemente di essere ascoltato. Il servizio, realizzato in collaborazione con enti e associazioni convenzionate, vuole rappresentare un punto di riferimento concreto per chi vive situazioni di difficoltà. “Con questo piano – ha dichiarato l’assessora Anna Puddu – rafforziamo l’attenzione e il sostegno alle persone senza fissa dimora e a quelle con fragilità, attraverso servizi di supporto pensati per prevenire gli effetti delle ondate di calore”. Il piano del Comune di Cagliari si inserisce nel quadro del sistema nazionale di allerta per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore e sarà avviato a breve. Il documento ufficiale con il dettaglio completo delle misure è atteso nei prossimi giorni.