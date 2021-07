Cagliari, serata di musica per la grande solidarietà a Pierpaolo Piras, malato di linfoma

Il Sorriso di Piè a.p.s. e MiTa Music is the answer organizzano per venerdì 9 luglio al Lazzaretto una serata di musica e intrattenimento in ricordo di Pierpaolo Piras e della grande solidarietà ricevuta nel dicembre 2019, da tutta la Sardegna, durante la sua battaglia contro un terribile male, un Linfoma Non Hodgkin chemioresistente e refrattatrio a tutte le cure, anche a quelle tentate a Tel Aviv grazie al prezioso aiuto ricevuto.

Sul palco, ad allietarci in questo evento di inizio estate, musicisti

tra i più noti nel panorama musicale isolano: Alberto Sanna, Giacomo

Deiana, Joe-Tex feat Julie Burke, Chiara Effe e Fabrizio Lai, RAMC &

Eigth Pank, Tony Pirina, Cagliari Samba Social Club.

Esposizione di manufatti artigianali di Karabà gioielli in argento

riciclato di Sara Orrù, Arghidda Ceramic di Titti Barraco, TaylorsTouch

creazioni in tessuto di Francesca Dessena, Ricucite laboratorio

sartoriale di riciclo di Caterina Oppia.

Reading poetico di Andrea Melis Parolaio, Live Painting a cura

dell’Accademia d’Arte di Cagliari. Presenta Fabrizio Serra.

Food offerto dall’Accademia del Buon Gusto di William Pitzalis.

Drinks a cura de La Terrazza del Lazzaretto.

Ingresso con consumazione e drink 15 euro.

Per prenotazioni si prega di contattare via sms o whatsapp i numeri

328-6884572 / 335-386456

Parte del ricavato della serata sarà destinato alle esigenze del reparto

di oncoematologia dell’Ospedale Oncologico “Businco” di Cagliari a

supporto dei pazienti e dei loro familiari. Un piccolo momento di

conforto può fare la differenza quando si stanno affrontando dure

battaglie per la vita.