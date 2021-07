Virus in Sardegna, oggi contagi ancora in aumento ma stabili i ricoveri: è l’effetto variante Delta. 28 contagi ma su oltre 6500 tamponi, basso dunque il tasso di positività: la situazione non allarma ma il virus nonostante i vaccini continua a circolare. Ben 15 contagi nel Cagliaritano, lo scorso anno a luglio eravamo quasi Covid free. Sono 57.383 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 28 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.405.815 tamponi, per un incremento complessivo di 6.506 test rispetto al dato precedente.

Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). Stabili i ricoveri ospedalieri: 33 pazienti in area medica e uno in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 2.305 le persone in isolamento domiciliare e 53.552 (+15) i guariti. Sul territorio, dei 57.383 casi positivi complessivamente accertati, 15.051 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.710 (+6) nel Sud Sardegna, 5.174 (+1) a Oristano, 10.966 (+1) a Nuoro, 17.468 (+5) a Sassari.