I Reparti terreste e navale di Cagliari del Corpo Forestale, hanno condotto un’operazione di contrasto al bracconaggio ittico nel canale di Terramaini-Mammarranca, a Cagliari. Durante l’attività, gli agenti hanno individuato e rimosso una rete da pesca abusivamente posizionata, della lunghezza di circa 100 metri.

Dalla rete sono stati recuperati oltre 120 kg di muggini, pescati illegalmente. A seguito delle analisi veterinarie, è stato certificato che il pesce non era idoneo al consumo umano. Pertanto, si è proceduto alla distruzione dell’intero pescato e alla confisca della rete.

L’operazione assume particolare rilevanza per la tutela della salute dei consumatori, in quanto il canale di Terramaini-Mammarranca è noto per l’elevato carico di sostanza organica nelle sue acque. Il pesce pescato in quest’area, proveniente da acque di qualità non conforme agli standard igienico-sanitari, sarebbe stato immesso illegalmente nella filiera commerciale, rappresentando un grave pericolo per la sicurezza alimentare.

L’operazione rientra nelle attività istituzionali del Corpo Forestale, volte alla tutela della biodiversità, alla prevenzione dei rischi sanitari per i consumatori e alla salvaguardia della legalità nel settore ittico. L’azione di contrasto al bracconaggio ittico tutela anche gli operatori del settore che rispettano le normative e garantiscono la tracciabilità del pescato, assicurando la commercializzazione di prodotti sicuri.