L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno intercettato e posto sotto sequestro 4.260 gr. di sigarette di contrabbando.

Un passeggero nascondeva 4.260 gr. di sigarette di contrabbando in valigia. Per questo, un italiano è stato fermato all’aeroporto Mameli di Elmas. L’uomo è arrivato in Italia nei giorni scorsi con un volo partito dal Brasile con scalo a Roma. Allo scalo di Cagliari, però, è stato fermato dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza.

Il passeggero stava trasportando un quantitativo di sigarette superiore al limite consentito dalla legge cercando di sfuggire ai controlli svolti sistematicamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari e dalla Guardia di Finanza.

Trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale di tabacchi lavorati esteri sprovvisti del sigillo dei Monopoli di Stato, per una quantità inferiore a 10 chilogrammi, ADM e Guardia di Finanza hanno proceduto a comminare una sanzione amministrativa per un totale complessivo di euro 21.300,00.

La nuova normativa, entrata in vigore a inizio anno, ha inasprito le sanzioni prevedendo una multa di 5 euro per ogni grammo di prodotto illecito e, in caso di superamento della soglia di 15 kg, una pena detentiva da 2 a 5 anni.

Nell’ambito delle attività istituzionali volte alla prevenzione e repressione degli illeciti tributari ed extra-tributari svolte quotidianamente nell’aeroporto internazionale di Elmas, sulla base di specifiche attività di analisi di rischio e di monitoraggio dei flussi passeggeri, le Fiamme Gialle e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in forza della collaborazione resa ancora più stretta dal protocollo d’intesa recentemente rinnovato tra le due istituzioni, hanno pianificato congiunte attività di controllo sui viaggiatori in arrivo con voli in transito o provenienti da paesi extra UE.