Cagliari, secondo appuntamento con il festival “Le notti musicali”

Domani (martedì 3 settembre) nell’auditorium del conservatorio “G. P. Da Palestrina” proseguono i concerti delle Notti musicali, il festival che vede protagoniste le stelle mondiali della classica, inserito nella XIX Accademia internazionale di musica di Cagliari.

Alle 21 la serata prende il via nel segno di J. Brahms di cui il talentuoso violoncellista Alexander Chaushian e il pianista Pietro De Maria (è il primo pianista italiano ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei concerti) eseguiranno l’impegnativa Sonata n. 2 in fa maggiore op. 99, seconda e ultima opera per violoncello e pianoforte del grande compositore tedesco.

La seconda parte del concerto vedrà protagonista Pietro De Maria che affronterà lo Scherzo n. 2 op. 31 e la Ballata n. 4 op. 52 di F. Chopin seguite dalla Campanella (Listz) di N. Paganini.

Saranno ancora le musiche di Brahms a chiudere questo appuntamento, con Marc Danel (fondatore del celebre Quartetto Danel), Alexander Chaushian e Pietro De Maria, che eseguiranno il Trio n. 3 op. 101.

Informazioni: Box Office, viale Regina Margherita tel. 070.657428, info@boxofficesardegna.it.

Il costo del biglietto è di 10 euro.