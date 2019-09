San Michele, sorpreso con la droga negli slip: 37enne in arresto

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Gian Marco Teodori, 37enne pregiudicato, cagliaritano, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di sabato 31 agosto, nell’ambito di mirati servizi antidroga, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di Gian Marco Teodori, 37enne, pregiudicato. Da un’attenta attività di indagine è stato accertato che l’uomo fosse dedito ad un’attività di spaccio nella zona compresa tra piazza Della Medaglia Miracolosa e via San Michele. Il blitz è scattato quando i “Falchi” hanno sorpreso Teodori a bordo della propria auto in sosta, all’altezza di via Col di Lana, fare un cenno ad un uomo, affinché si spostasse insieme a lui. I due sono stati seguiti a distanza e Teodori ha ricevuto una banconota da 20 euro e ceduto qualcosa all’acquirente. Immediatamente fermato, l’acquirente ha consegnato spontaneamente quanto riposto nella tasca dei pantaloni, ovvero due involucri in cellophane di eroina.

Teodori è stato subito bloccato in via San Michele, all’angolo con via Col di Lana, mentre faceva rientro nell’auto. All’interno degli slip è aveva nascosto una busta in cellophane con chiusura ermetica con 9 bustine, contenenti cocaina ed eroina.

Nella tasca dei pantaloni, inoltre, è stata trovata la somma di 145 euro e nel borsello all’interno dell’auto, una ulteriore somma di 590 euro, certamente frutto dell’attività di spaccio, e una dose di eroina.