Cagliari, crolla il controsoffitto della scuola: paura alla Manno

Paura alla Marina, crolli nella scuola Manno. Il crollo di porzioni di “contro-soffitto” nella scuola Manno, hanno imposto oggi la chiusura di alcune ambienti di proprietà comunale in via Del Collegio. “ Al di là dell’evidente preoccupazione, per fortuna, non ci sono state ben più gravi conseguenze”, dichiara Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio, “è ovvio che lo stato del patrimonio comunale sarà oggetto, a maggior ragione, di una approfondita analisi e al tempo stesso, delle necessarie verifiche guardando soprattutto alle risorse e ai lavori necessari per render più sicure le scuole e le palestre scolastiche del capoluogo isolano”. “Niente di strutturale per fortuna”, dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione Rita Dedola, “la solita la canaletta che si ottura con rami ecc. Ma non si tratta di un grave danno”.