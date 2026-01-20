“Lavoratori che hanno dovuto percorrere decine di chilometri con condizioni meteo avverse. Ad alcune aziende abbiamo chiesto la chiusura. Se ne sono fregate delle indicazioni, del buon senso e soprattutto della sicurezza.

L’ennesima conferma che per qualcuno, il profitto viene sempre prima delle persone.

Con un dettaglio curioso: molti responsabili di queste attività erano regolarmente a casa. La domanda è semplice: il diritto alla sicurezza vale solo per alcuni? esistono lavoratori sacrificabili? Chi lavora in un supermercato, in una mensa o in un centro commerciale è meno importante, è meno cittadino, è meno degno di tutela? E se durante un’allerta meteo rossa un commesso o un addetto “serve” un cliente che tranquillamente fa la spesa perché é “a riposo forzato”, non aspettatevi da lui tanti sorrisi”, conclude Ardau.