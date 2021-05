Cagliari, scooter investe una donna e poi scappa: ricercato il conducente “pirata”. Incidente stradale con investimento di pedone questa mattina in via Stamira. Uno scooter non ancora individuato condotto da persona al momento ignota perché datosi alla fuga, investiva una 50enne residente a Selargius che in quel momento attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La ferita veniva soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge. Gli agenti hanno subito iniziato le attività di indagine di polizia giudiziaria necessarie all’individuazione del veicolo e del suo conducente acquisendo, per ora, importanti elementi utili agli accertamenti.