Cagliari, scooter e striscione in ricordo del 17enne morto: “Jaccy nel cuore”

“Jaccy nel cuore”, scritto a caratteri cubitali blu scuro in uno striscione. Così gli amici di Jacopo Barbarossa hanno voluto omaggiare il 17enne morto sabato scorso sulla Provinciale 17 a Flumini di Quartu. Si sono radunati in via della Pineta a Cagliari, sotto le finestre della casa nella quale Jacopo viveva con i genitori, ricordandolo in un modo molto toccante e particolare.

Nessun coro, tutti in silenzio e con la mente piena dei tantissimi momenti belli e spensierati trascorsi insieme al giovane.