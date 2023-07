Cagliari, Antonello Lai pestato a Is Mirrionis durante lo show della tiktoker “Svergognata”

Pestato a Is Mirrionis durante lo show della tiktoker napoletana “Svergognata”. Un brutale pestaggio quello subito Antonello Lai. Sabato scorso il noto giornalista stava realizzando un servizio nel locale Mamù 138 di Is Mirrionis, dove, nel giorno dell’inaugurazione del locale era in programma l’esibizione della nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo che si firma sui social “Svergognata”. Lai avrebbe tentato di intervistare la protagonista della serata, ma è stato aggredito brutalmente. Complice anche la confusione, sono ignoti i nomi degli aggressori.

Lai ha quindi postato su Facebook l’immagine del proprio volto brutalizzato. “A volte mi domando che prezzo ha la coerenza , la voglia di comunicare una grande verità ,una importante inchiesta o anche un reportage di colore per meglio fare comprendere tendenze modi di essere (se non mondi di appartenenza). Ma qual è il suo costo sulla tua pelle?”, scrive Lai, “il suo prezzo In libertà e incolumità. Un blitz senza clamori dagli zingari oppure un mondo chiuso fatto di lustrini violenza e cattive abitudini che si mischiano in quartiere vissuto da gente povera ma per bene. Questi sono i rischi di quando qualcuno non conosce la libertà di stampa e di espressione. Questa sta diventando la Nostra città ,se mi permettete ..sempre più violenta”.