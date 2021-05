Cagliari, scontro tra auto e moto al Poetto: ferito un centauro di 47 anni

Incidente stradale questa sera al Poetto. Un 31enne di Cagliari alla guida della sua auto, dopo la sosta sul lato destro della carreggiata nella via dell’Idrovora in direzione via Lungosaline, riprendeva la marcia e nell’immettersi nel flusso della circolazione si è scontrato con una moto guidata da un cagliaritano di 47 anni che circolava nella via dell’Idrovora.

Il motociclista è rimato ferito, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.