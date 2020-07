Cagliari, scontro frontale nella notte: un ferito soccorso dai vigili del fuoco

Cagliari, scontro frontale nella notte: un ferito salvato dai vigili del fuoco. Intorno alle 22 la squadra di pronto intervento “4A” (squadra terra) del distaccamento cittadino portuale è intervenuta per un incidente stradale in via Campio Scipione. Per cause ancora da accertare due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, (una Smart e una Ford Focus), il conducente della Smart ferito, affidato ai sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118, è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Gli operatori VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Per accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.