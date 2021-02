Cagliari, schianto tra un taxi e una Audi in via Is Guadazzonis: passeggera 18enne in ospedale. Incidente stradale questa mattina in via Is Guadazzonis. Un taxi, condotto da un 60enne residente in provincia, proveniente dalla via Cesalpino, arrivato all’incrocio, regolato da STOP, con la via Is Guadazzonis si è scontrato con una Audi, condotta da un cagliaritano 46enne, proveniente da via della Pineta. I due conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al policlinico universitario, con assegnato codice giallo, mentre il passeggero del taxi, una cagliaritana 18enne, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, sempre in codice giallo. Ingenti i danni subiti dai veicoli. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge