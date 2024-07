Cagliari, schianto tra 4 auto in via Is Maglias: danni ingenti e traffico ko

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente a catena in via Is Maglias a Cagliari, quattro le automobili coinvolte in uno schianto dove, per fortuna, non si registrano feriti tra guidatori e passeggeri ma non si contano, invece, i disagi per gli altri automobilisti, tra chi è rimasto intrappolato in fila e chi ha dovuto prendere obbligatoriamente percorsi alternativi e le due linee 8 e 20 del Ctm. Ingenti i danni a tutte le quattro vetture, sul posto è intervenuta la polizia Locale.